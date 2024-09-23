TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor
TSYD İzmir Şubesi'nin her yıl sezon öncesi düzenlediği TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda bu yıl İzmir ekipleri Arkas Spor ve Altekma Spor Kulübü’nün yanı sıra ligin şampiyonluk adayı Ziraat Bankkart da katılacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvası başlıyor. Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan turnuvaya Efeler Ligi'nin güçlü takımlarının yeni sezon öncesi son ve en ciddi provada karşı karşıya gelecek. 25-27 Eylül tarihlerinde İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki oynanacak olan turnuvaya ligde şampiyonluk yarışının önemli adaylarından Arkas Spor ve Ziraat Bankkart'ın yanı sıra Efeler Ligi'ne tek sezonluk aradan sonra dönen Altekma Spor Kulübü katılacak.
İLK MAÇ İZMİR DERBİSİ
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun desteğiyle organize edilen TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde 25 Eylül Çarşamba saat 14.00'te Arkas Spor ile Altekma, İzmir derbisinde rakip olacak. Organizasyonda 26 Eylül Perşembe günü aynı saatte Arkas Spor-Ziraat Bankkart, 27 Eylül Cuma ise saat 16.30'da Altekma-Ziraat Bankkart maçları oynanacak. Turnuvayı ilk sırada bitirecek takım şampiyonluk kupasının sahibi olarak sezona moralli başlayacak. Aylardır salonlardan ayrı kalan İzmirli voleybolseverler turnuvayı tribünde ücretsiz takip edebilecek. TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş, İzmirlileri 3 gün boyunca sürecek voleybol şölenine davet etti.
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