TSYD Koşusu'nu Şimşek Efe kazandı
2022 yılı TSYD Koşusu'nu, Birkan Bora Akarsu'nun sahibi olduğu Şimşek Efe (Altaha - Songülhanım / Albatur) jokeyi Halis Karataş idaresinde kazandı.
4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus olarak gerçekleştirilen TSYD Koşusu, 2000 metre mesafe üzerinden sentetik pistte yapıldı. 2022 yılı TSYD Koşusu'nu, Birkan Bora Akarsu'nun sahibi olduğu Şimşek Efe (Altaha - Songülhanım / Albatur) jokeyi Halis Karataş idaresinde kazandı. Anadolu Tarım İşletmeleri yetiştirmesi, Emrah Karaköleoğlu'nun antrene ettiği kır erkek safkanın elde ettiği bu birincilik yarış hayatının 7. galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Bitiriş derecesi 2.21.60 oldu
Türkiye Spor Yazarları Derneği adına koşulan mücadelede Mübariz (Ateştopu - Yıldız Işığı / Ayabakan) ikincilik elde ederken, Aferdita (Kaizbert - Turbotay / Turbo) üçüncü, İlk Parıltı (Kurtel - Tekkale / Volga.2) dördüncü, Sarıyerli (Kaizbert - Aydıngüzeli / Haberbatur) de beşinci olarak koşuyu tamamladı.
Koşunun galibi Şimşek Efe için bitiriş derecesi 2.21.60 olurken, farklar 1/2 Boy - 1/2 Boy - 1/2 Boy - 4 Boy şeklinde sonuçlandı.
Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına antrenör Emrah Karaköleoğlu'na kupasını TSYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Medya Sorumlusu olan gazetemiz yazarı Hilmi Türkay verdi.
Törene Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Genel Saymanı Adil Mert Kaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce de katıldı.
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