Tuğba Şenoğlu İvegin yerine İlkin Aydın kadroya dahil edilmişti... Galatasaray'dan karar sonrası yaşananlara tepki!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 15:48

Güncelleme: 27.07.2024 - 15:50

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Tuğba Şenoğlu İvegin kadrodan çıkarılıp yerine İlkin Aydın kafileye dahil edilmişti.

Galatasaray Kulübü, yaşananlar sonrası oluşan gündemle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Son olarak EURO 2024'te A Millî Futbol Takımımıza uygulanan çirkin ve ahlak dışı siyasetin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek hepimizin büyük sevgisini kazanan, ülkemizi her daim gururlandıran Kadın Voleybol Millî Takımımız üzerinden devam ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulüp ismi farketmeksizin olimpiyatta mücadele eden tüm sporcularımızın ve antrenörlerinin yanında olduğumuzu vurgulayarak; tüm branşlarda ter akıtan sporcularımıza bir kez daha başarı dileklerimizi iletiyor, gösterdikleri madalya mücadelesinde kendilerine yürekten başarılar diliyoruz."