Tümer Metin: '3-4 hafta sona yuhalanır!'
Türk futbolunun efsane isimlerinden Tümer Metin, Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın 0-0 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Metin, Yusuf Yazıcı ile ilgili '3-4 hafta daha böyle devam ederse yuhalanır' dedi.
Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere tamamladığı karşılaşmayı Tümer Metin Tivibuspor ekranlarında değerlendirdi.
İşte Tümer Metin'in açıklamaları...
"Çok uzun zaman oldu not almadan maç yorumuna girdim. Trabzonspor adına gecenin en göze çarpan durumu kan kaybettikleri yönünde. Şampiyon takım kan kaybetmiş bu çok net artık. Belli haftalarda tamam dedirtebilecek kadar oynadılar ama takım bütünlüğü ve kazanan takım hüviyetinden her geçen gün uzaklaşıyorlar
Bir oyuncu çok oyuncu oluyor her zaman. Geçen sezonki kadrodan Nwakaeme. Onun ayarında oyuncu bulmak zor evet, Trezeguet'de hayal kurdurur ama Visca'da eklenince ciddi güç kaybı oluştu. Teknik adamlar ilk 11'de değişiklik yapıyorsa devre arasında işler istediği gibi gitmiyor demektir. İkinci yarıda bu da kaçar mı dedirtecek bir top olmadı.
Bakasetas penaltılarla kendine gelmişti, Siopis'i dışarı çıkar, Hamsik'i çıkar derken Bakasetas geride kalıyor mecburen bu sefer de kaleye şuttan uzak kalıyorsun
Yusuf Yazıcı gitti, Avrupa'da çok iyi geçirdiği bir sezon var. 3-4 hafta daha böyle devam ederse bu performansla taraftar da bizim evladımız demez yuhalanır, kusura bakmasın kardeşim ama durum böyle
Abdülkadir üzerine plan yapabileceğin, rakip kaleye seni götürebilir dediğin bir oyuncunun uzun haftalardır kendi görüntüsünden uzak olması ona yakışmıyor. Yayıncı kuruluşta çalışırken Ömür için bu cüsseye sahip oyuncular Messi meziyetinde değilse çağdaş futbolda zorlanır demiştik. Bir türlü üzerine koyamadı. Hızlı düşünmek bir çok şeyi çözer ama fizik her şey oldu artık
Kasımpaşa bugün 10 kişiyi öyle veya böyle topun arkasına geçirebiliyor. Hajradinovic'in bir pozisyonu var. Son pası iyi kullansa gol atacaktı Kasımpaşa. Trabzonspor'a yüzde 100 denebilecek bir pozisyon vermeden puan alarak maçı bitirdiler
Trabzonspor'un çok ciddi sorunları var. Duran topları kullanıyorlardı o da yok. Hamsik de geçen sezonki gibi değil mesela. Ayak içiyle kenara bi oynuyordu Nwakaeme var veya Visca var. Bu sezon onlar da yok..."
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