Tur kapısı sonuna kadar açıldı! Fenerbahçe Kadıköy'de Anderlecht'i sahadan sildi!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 19:42

Güncelleme: 13.02.2025 - 22:45

UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dusan Tadic, 32. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

Fenerbahçe'de ikinci golü atan Dzeko, Dusan Tadic'i geride bırakarak sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında gol atan en yaşlı isim oldu. (38 yaş 333 gün)

Sarı-lacivertli takımda Dusan Tadic'in attığı ilk golde asisti yapan Yusuf Akçiçek, kariyerindeki ilk asisti yaptı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Fenerbahçe, ligde pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Anderlecht, liginde hafta sonunda Charleroi deplasmanına gidecek.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | FENERBAHÇE 3-0 ANDERLECHT

78' Talisca, ceza yayından ceza sahası soluna hareketlenen Kostic'e yerden pasını verdi. Kostic'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Coosemans, topu çeldi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

67' Ceza yayından Huerta'nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta İrfan Can soluna uzanarak topu çeldi. Anderlecht, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

60' Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Yusuf Akçiçek'in kafa vuruşu yan direkten geri döndü. Sonrasında Anderlecht oyuncuları topu uzaklaştırdı.

59' Szymanski, ceza sahasının solundan şutunu çekti. Top Adryelson'dan döndü. Bir kez daha Szymanski'nin önüne gelen topta Szyamanski bir kez daha kaleyi denedi ancak çizgide Adryelson, topa müdahale ederek dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

57' GOOOL | Fred'in orta alandan sol kanattan hareketlenen Szymanski'ye verdiği pasta Szymasnki, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri, penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

50' Kostic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada En Nesyri, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Coosemans'ta kaldı.

42' GOOOL | Filip Kostic'in sol kanattan rakip kaleye sürdüğü topta Kostic, yaya doğru yerden çevirdi. Edin Dzeko'nun vuruşunda top savunmadan geri dönerek bir kez daha Dzeko'nun önünde kaldı. Sonrasında Dzeko'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

34' Tadic'in ceza sahasına açtığı ortada arka direkte Osayi, topa dokundu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. Fenerbahçeli oyunular pozisyonun ardından penaltı itirazlarında bulundu ancak karşılaşmanın hakemi Dabanovic, devam kararı verdi.

29' SARI KART | Huerta, Fenerbahçe yarı alanının solunda Osayi'nin faulüne maruz kaldı. Pozisyonun ardından Osayi, sarı kart gördü.

25' Huerta, rakip ceza sahasının solundan kale sahasına ortalamak istedi ancak meşin yuvarlak Fred'ten geri döndü. Pozisyonun ardından Anderlecht oyuncuları hakem Dabanovic'e penaltı itirazlarında bulundu. Dabanovic, VAR ile iletişimi sonrası mücadeleyi kaldığı yerden devam ettirdi.

24' Kullanılan köşe vuruşunda Adryelson, 6 pasta kafayı vurdu. İrfan Can, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı.

20' Huerta, sol kanattan topu sürerek ortalamak istedi ancak savunmada Osayi, araya girerek topu dışarı gönderdi.

11' GOOOL | Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Yusuf kafa vuruşunu yaptı. 6 pasa seken topta Tadic, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

10' Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Yusuf, kafa vuruşunu yaptı ancak top savunmaya çarparak üst direkten dışarı gitti. Fenerbahçe, aynı noktadan bir köşe vuruşu daha kullanacak.

8' SARI KART | Huerta, rakip yarı alanın solunda Osayi Samuel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

1' Kadıköy'de ilk düdük geldi! Başarılar Fenerbahçe...