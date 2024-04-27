Türk eskriminde 52 yıl sonra tarihi olimpiyat kotası

Milli eskrimci Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek, Türkiye'ye bu disiplinde 1972'den sonra ilk kotayı getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 20:13
Türk eskriminde 52 yıl sonra tarihi olimpiyat kotası
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Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcunun Paris 2024 için kota aldığı belirtildi.

Kılıç kategorisinde son olarak Münih 1972'de yer alan Türkiye'nin, 52 yıl sonra bu disiplinde Enver Yıldırım'la olimpiyatta yer alacağı kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enver Yıldırım'ı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden Enver Yıldırım'ı kutluyorum. Kılıç kategorisinde Münih 1972 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra ilk kotamızı elde eden sporcumuz olan Enver Yıldırım'ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."


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