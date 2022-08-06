Türk futbolunun uluslararası seviyedeki en başarılı hakemi kariyerini noktaladı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 05:00

Çakır, görevi bırakmak için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) başvurdu. TFF yönetimi ve MHK, tecrübeli hakemin görevi bırakma talebini onayladı. Yurt dışındaki birçok ligden maç yönetmesi için teklif alan Çakır, ülkemizde alt kategorilerdeki hakemlere eğitim vermek istediğini belirtti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Cüneyt Hocamıza jübile maçı düzenlemek ve Türk hakemliğine yakışır şekilde onu uğurlamak istiyoruz” dedi.

8 MART’TA KADRO DIŞI

Geçen sezon Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK, 8 Mart’ta aldığı kararla, aralarında Cüneyt Çakır’ın de yer aldığı birçok hakemi Süper Lig listesi dışında bıraktı. Türk futbolunda deprem etkisi yaratan bu operasyon sonrası Çakır ve kadro dışı kalan hakemler Tahkim Kurulu’na itiraz etti. Tahkim, Cüneyt Çakır ve başvuran hakemleri haklı bulup görevlerine iade etti. Ancak MHK yönetimi, buna rağmen Çakır ile arkadaşlarına maç vermedi.

DÜNYA KUPASI’NA GİDEMEDİ



MHK’nin liste dışı bırakması ve sonrasında maç vermemesi nedeniyle Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemler arasına girme şansını yakalayamadı. Bu durum Çakır’ın moralini bir hayli bozdu. Şampiyonlar Ligi’nde final yöneten ilk Türk hakemi olan, 2014 ve 2018 Dünya Kupası’nda yarıfinale çıkan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarıfinalde düdük çalan, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın finalinde görev yapan, 385 kezle Süper Lig’de en çok karşılaşma idare eden hakem konumunda bulunan Cüneyt Çakır sahalara veda etmek zorunda kaldı.

‘GURURLA NOKTALIYORUM’

Cüneyt Çakır, “28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Edindiğim tecrübeyi genç Türk hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum” dedi.