Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor serisini kazandı
Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek seriyi 2-0 üstünlük ile bitirdi. Zerenspor ile beşincilik maçlarına çıkacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Seriyi 2-0 kazanan Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu aynı skorla geçen Zerenspor ile 5'incilik maçlarında karşı karşıya gelecek.
Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 7'ncilik mücadelesinde karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Stojiljkovic, Leyva, Berka Buse Özden, Rasinska, Fatma Şekerci, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Merve Nur Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)
Setler: 25-20, 25-17, 22-25, 25-22
Süre: 106 dakika (24, 23, 29, 30)
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