Türk Hava Yolları, Beşiktaş'a şans tanımadı!

Beşiktaş, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu.

Türk Hava Yolları, Beşiktaş'a şans tanımadı!
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 18:40

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. hafta maçında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegün, Büşra Kılıçlı ( Melis Yılmaz)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Merve Nezir, Hümay Fırıncıoğlu, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Begüm Kaçmaz, Merve Tanıl, Sude Gümüş)

Setler: 25-16, 25-17, 25-22

Süre: 77 dakika (27, 24, 26)


Etiketler: #beşiktaş #Türk Hava Yolları #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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