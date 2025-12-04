Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda 8'li final turuna yükseldi!

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları, 3-1 kazandığı maçın rövanşında İspanya'nın Avarca de Menorca ekibine deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen adını 8'li final turuna yazdırdı.
Türk Hava Yolları, 8'li final turunda Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Ciutadella Municipal
Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Alessandro Cerra (İtalya)
Avarca de Menorca: Pascua, Ruiz, Terilli, Hiruela, Sulser, Martinez (Iglesias, Saucedo, Borras, Llobera, Carmona)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Büşra Kılıçlı, Tapia, Merve Nezir, Orthmann)
Setler: 25-20, 25-20, 18-25, 18-25, 15-11
Süre: 108 dakika (25, 24, 22, 20, 17)