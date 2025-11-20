Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeren Spor, Türk Hava Yolları'na set vermedi!

20.11.2025 17:19:00
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Orhan Sakın

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yımaz, Adelusi, Çağla Çiçekoğlu, Işıl Öz, Orthmann, Büşra Kılıçlı)

Zeren Spor: Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov (Özlem Alkan, Mihajlovic, Gatina, Eylül Karadaş, Aleksic)

Setler: 15-25, 19-25, 24-26

Süre: 81 dakika (24, 26, 31)

İlgili Konular: #Türk Hava Yolları #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Zeren Spor

