Zeren Spor, Türk Hava Yolları'na set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Sadettin Deneri, Orhan Sakın
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yımaz, Adelusi, Çağla Çiçekoğlu, Işıl Öz, Orthmann, Büşra Kılıçlı)
Zeren Spor: Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov (Özlem Alkan, Mihajlovic, Gatina, Eylül Karadaş, Aleksic)
Setler: 15-25, 19-25, 24-26
Süre: 81 dakika (24, 26, 31)