Türk Hava Yolları, CEV Kupası'na veda etti
Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya mağlup olarak kupaya veda etti.
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup olan Türk Hava Yolları, kupaya veda etti.
Türk Hava Yolları ilk maçta da rakibine 3-0 yenilmişti.
Türk Hava Yolları: 0 - Igor Gorgonzola: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Gloria Souto Jimenez (İspanya)
Türk Hava Yolları: Vasilantonaki, Melis Durul, Karmen Aksoy, Bergmann, Duarte, Ratzke (Buse Kayacan, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Emine Arıcı, Ada Germen Korkmaz)
Igor Gorgonzola: Tolok, Ishikawa, Aleksic, Bonifacio, Bosio, Alsmeier (Fersino, De Nardi, Mims, Akimova, Mazzaro, Villani, Squarcini, Bartolucci)
Setler: 25-27, 24-26, 18-25
Süre: 88 dakika (33, 31, 24)
Etiketler: #Türk Hava Yolları #Igor Gorgonzola #CEV Kupası
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