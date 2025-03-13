Türk Hava Yolları, CEV Kupası'na veda etti

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya mağlup olarak kupaya veda etti.

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'na veda etti
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AA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:41

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup olan Türk Hava Yolları, kupaya veda etti.

Türk Hava Yolları ilk maçta da rakibine 3-0 yenilmişti.

Türk Hava Yolları: 0 - Igor Gorgonzola: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Darko Savic (Sırbistan), Gloria Souto Jimenez (İspanya)

Türk Hava Yolları: Vasilantonaki, Melis Durul, Karmen Aksoy, Bergmann, Duarte, Ratzke (Buse Kayacan, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Emine Arıcı, Ada Germen Korkmaz)

Igor Gorgonzola: Tolok, Ishikawa, Aleksic, Bonifacio, Bosio, Alsmeier (Fersino, De Nardi, Mims, Akimova, Mazzaro, Villani, Squarcini, Bartolucci)

Setler: 25-27, 24-26, 18-25

Süre: 88 dakika (33, 31, 24)


Etiketler: #Türk Hava Yolları #Igor Gorgonzola #CEV Kupası
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