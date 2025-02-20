Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi!
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 biten karşılaşmada altın setle yenerek yarı finale yükseldi.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 biten karşılaşmada altın setle yenerek yarı finale çıktı. Turun ilk karşılaşmasını 3-1 kaybeden Türk Hava Yolları, Polonya temsilcisini rövanşta 25-19, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0, altın sette de 15-7 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.
Türk Hava Yolları'nın yarı finaldeki rakibi İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara oldu.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Tamas Jambor (Macaristan), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Diana Duarte)
BKS Bostik: Borowczak, Orzylowska, Nowicka, Piasecka, Pacak, Laak (Drabek, Abramajtys, Szewczyk, Angelina, Brzoza, Suska)
Setler: 25-19, 25-15, 25-20, 15-7
Süre: 86 dakika (21, 25, 26, 14)
Spor Haberleri
- Okan Buruk'tan Fenerbahçe cevabı!
- Galatasaray'ı Avrupa'da saf dışı bırakan tablo: 22 gol
- Burak Yılmaz'ın cezası 1 maça indi!
- Hakemler ve oyuncular soyunma odasına gitti!
- FCSB, PAOK karşısında tur atladı
- Roland Sallai: Çok daha riskli oynamalıydık
- Günay Güvenç, AZ Alkmaar maçına damga vurdu
- Victor Wembanyama sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
- Roma, Dybala ile Porto'yu eledi
- TFF'den Galatasaray'ın elenmesi sonrası paylaşım
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- İkinci domuz eti skandalı!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- İptal edilen planlar döndü
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber