Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türk Hava Yolları, sahasında set vermeden kazandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 18:36

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Türk Hava Yolları, Sarıyer Belediyespor'u konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Tuncay Sevim, Ebru Kaya

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Emine Arıcı, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Alecrim)

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Merve Çepni, Taubner, Ezgi Akyıldız, Fatmanur Yılmaz, İrem Çor (Berre İnce, Buse Melis Cılkız, Arzum Tezcan, Deniz Emrelli, Kübra Evsen)

Setler: 25-19, 25-17, 25-21

Süre: 75 dakika (21, 25, 29)


Etiketler: #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Türk Hava Yolları #Sarıyer Belediyespor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler