Türk Hava Yolları, set vermeden adını 8'li final turuna yazdırdı
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında ağırladığı Karadağ ekibi OK Herceg Novi'yi 3-0 yenerek adını 8'li final turuna yazdırdı.
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında ağırladığı Karadağ ekibi OK Herceg Novi'yi 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türk Hava Yolları, 25-14, 25-15 ve 25-16'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İlk maçı da aynı skorla kazanan Türk Hava Yolları, adını 8'li final turuna yazdırdı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Roman Marschner (Çekya), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim (Melis Yılmaz, Ada Korkmaz, Buse Kayacan)
OK Herceg Novi: Chabonenko, Guncheva, Vasileva, Osadchuk, Galic, Radiskovic (Cenovic, Ozala, Madzgaj, Bojic, Einarsdottir, Stevanovic)
Setler: 25-14, 25-15, 25-16
Süre: 64 dakika (21, 21, 22)
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!
- Ömer Toprak kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!
- Amrabat'tan Trabzonspor maçı açıklaması!
- LeBron James'ten yeni bir NBA rekoru daha!
- Eski milli futbolcudan emeklilik kararı!
- A Milli Takım'da flaş sakatlık!
- Beşiktaşlı yıldızdan kötü haber: İdmana devam edemedi!
- Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu!
- İtalyan efsaneden flaş Jose Mourinho itirafı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle öldü
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- Ayşe’yi siz öldürdünüz!
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama!
- 'Erdoğan dönemi artık kapandı'
- AKP’li üyeler bütçe oturumunu terk etti
- Mansur Yavaş'tan jet yanıt!
- Bahçeli'nin videosu neye işaret ediyor?
- MHP’den ‘Atatürk’ açıklaması: ‘Bizleri memnun etti’