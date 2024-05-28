Türk spor tarihinde bir ilki başardı: Selin Hürmeriç artistik yüzmede Avrupa şampiyonu!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:05

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:05

23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yunanistan‘ın Atina kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda Türk spor tarihinde bir ilk yaşandı.

Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil eden Selin Hürmeriç, teknik figür yarışında 187 rakibi arasından Avrupa şampiyonu oldu.

Öykü Halis ile Rus antrenör ve sporcu Anna Vantorina'nın çalıştırdığı Hürmeriç, böylece tarihi bir başarıya imza atmış oldu.