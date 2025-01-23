Türk sporunda tarihi başarı: Aynı yılda iki büyük ödül!

Türkiye, spor tarihinde bir ilki daha yaşadı. Golbol Kadın Milli Takımımız Avrupa’da "Yılın Takımı" seçilirken, Milli Para Yüzücümüz Umut Ünlü "Yılın Erkek Sporcusu" unvanını kazandı.

Türk sporunda tarihi başarı: Aynı yılda iki büyük ödül!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 21:30

Üst üste 3 Paralimpik Oyunlarda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa’da “Yılın Takımı” unvanına layık görüldü.

Golbol Kadın Milli Takımı, hem performansı hem de sahadaki disiplinli duruşuyla örnek bir takım olarak dikkat çekiyor. Avrupa’dan gelen bu önemli ödül, sadece sporcularımız için değil, tüm Türkiye için bir gurur kaynağı oldu.

AVRUPA’NIN YILIN ERKEK SPORCUSU

Paris’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazanarak adını zirveye yazdıran Milli Para Yüzücümüz Umut Ünlü, “Avrupa’da Yılın Erkek Sporcusu” seçildi.

BU GURUR TÜRKİYE’NİN

Tarihimizde ilk kez bir yıl içinde iki farklı kategoride Avrupa’nın en iyisi unvanını almanın mutluluğunu yaşadık. Golbol Kadın Milli Takımımız ve Umut Ünlü’nün bu başarıları, ülkemizin spordaki global başarılarına yepyeni bir halka ekledi.


Etiketler: #Umut Ünlü #Golbol #ödül
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