Türk Telekom 3 oyuncuyla yollarını ayırdı
Türk Telekom Basketbol, Micheal Eric, Tyrique Jones ve Nate Sestina'yla yollarını ayırdığını açıkladı.
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncuları Micheal Eric, Tyrique Jones ve Nate Sestina'ya bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sundukları katkı için teşekkür ediyoruz. Kendilerine yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
JONES ANADOLU EFES'E YAKIN
Türk Telekom'dan ayrılan Tyrique Jones'in, başantrönörlüğe Erdem Can'ı getirdiğini açıklayan Anadolu Efes'e yakın olduğu iddia edildi.
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