Türk Telekom, çeyrek finalde!
Türk Telekom Basketbol, BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında konuk ettiği Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 93-73 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Mücadelenin başlarında iki takım da sayı üretmede zorlanmazken, ilk 5 dakika Türk Telekom'un 13-9 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra 6-0'lık seri yakalayan (19-9) başkent temsilcisi, rakip başantrenör Andrej Zakelj'e mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren Türk Telekom, ilk periyodu 26-11 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe iyi başlayan başkent temsilcisi, Brown, Bess ve Alexander'in sayılarıyla 14. dakikayı 39-21 önde geçti. Bu dakikadan sonra 10-0'lık seri yakalayan Buducnost VOLI, periyodun bitimine 3 dakika 46 saniye kala farkı 8 sayıya (39-31) indirdi ve başantrenör Erdem Can'a mola aldırdı. Brown'un sayılarıyla farkı tekrar açan Türk Telekom, soyunma odasına 48-36 önde gitti.
Üçüncü periyota etkili başlayan Buducnost VOLI, 6-0'lık seriyle farkı 6 sayıya (48-42) indirdi. Angola ve Makoundou'nun basketleriyle 26. dakikada farkı yeniden 12 sayıya (58-46) çıkaran Türk Telekom, boyalı alanda rakibine katı savunma uyguladı. Mücadelenin üçüncü çeyreği Türk Telekom'un 62-53 üstünlüğüyle tamamlandı.
Final periyoduna Alexander, Bess ve Angola'nın sayılarıyla başlayan başkent temsilcisi, rakip takımdan Morgan ve Sulaimon'un sayılarına engel olamadı. 35. dakika Türk Telekom'un 69-57 üstünlüğüyle geçildi. Etkili oyununu bu çeyrekte de sürdüren Türk Telekom, mücadeleyi 20 sayı farkla 93-73 kazanarak, organizasyonda çeyrek finale yükseldi.
Türk Telekom, organizasyonun çeyrek finalinde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo eşleşti.
Salon: Ankara
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Carlos Cortes (İspanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
Türk Telekom: Smith 5, Brown 20, Hanlan 6, Alexander 17, Makoundou 16, Berkan Durmaz, Melih Tunca 2, Angola 11, Mahir Ağva, Bruhnke 3, Bess 13
Buducnost VOLI: Wright 11, Sulaimon 9, Tanaskovic 6, Dreznjak 3, Kamenjas 12, Morgan 6, Magee 16, Jovanovic 3, Omic 7
1. Periyot: 26-11
Devre: 48-36
3. Periyot: 62-53
5 faulle oyundan çıkan: 37.42 Wright (Buducnost VOLI)
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