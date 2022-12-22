Türk Telekom, deplasmanda 13 sayı farkla kazandı
Türk Telekom, Basketbol Avrupa Kupası'nda deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini 84-71 mağlup etti.
Basketbolda 7Days Avrupa Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını 84-71 yendi.
Moraca Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Türk Telekom, ilk çeyreği 24-19 geride bitirdi.
İkinci periyotta savunma ve hücumda toparlanan başkent temsilcisi, soyunma odasına 42-38 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 58-54 önde bitiren Türk Telekom, maçı 13 sayı farkla 84-71 kazandı.
Başkent temsilcisi dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini elde ederken, Karadağ temsilcisi, dokuz maçta dördüncü yenilgisini aldı.
Türk Telekom, maç fazlasıyla 7Days Avrupa Kupası'nda birinci sıradaki yerini korudu.
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