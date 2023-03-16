Türk Telekom deplasmanda 5. mağlubiyetini aldı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 08:00

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 08:00

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası'nın 16. haftasında, deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımına 89-79 yenildi.

Gran Canaria Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 28-18 geride kapatan Türk Telekom, devreye de 51-34 yenik girdi.

Üçüncü çeyrekte Türk Telekom farkı eritse de son çeyreğe 69-60 geride girdi ve maçtan da 89-79 yenik ayrıldı.

Başkent temsilcisi B Grubu'nda 11 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, İspanya ekibi, 13 galibiyet, 3 yenilgiyle ilk sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı da Gran Canaria 88-81 kazanmıştı.