Türk Telekom, deplasmanda kaybetti

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 08:18

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 08:18

Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında Türk Telekom, deplasmanda İsrail'in Hapoel Vegan Friendly takımına 84-82 yenildi.

Tel Aviv'de Shlomo Group Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-15 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 39-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı yükselten İsrail temsilcisi, final periyoduna 65-57 önde girdi. Son çeyrek ise büyük bir heyecana sahne oldu. Türk Telekom, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle son çeyrekte öne geçti ve bitime 2 dakika kala 82-74'lük üstünlük kurdu. Hapoel Vegan Friendly, son 2 dakikada ise iyi savunmasıyla Türk Telekom'u yakaladı ve bitime 5 saniye kala Munford'un 3 sayılık basketi sonucu 10-0'lık seriyle 84-82 öne geçti.

Türk Telekom, son topta Grant'le 2 sayı bulmasına rağmen süre dolduğu için bu sayı basket sayılmadı ve Hapoel Vegan Friendly sahadan 84-82 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türk Telekom grupta 4. yenilgisini yaşarken, Hapoel Vegan Friendly 8. galibiyetini elde etti. İki ekip arasındaki ilk maçı 12 sayı farkla kazanan Türk Telekom, olası bir puan eşitliğinde ise rakibi karşısında ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdi.