Türk Telekom Eurocup'a veda etti!

BKT Eurocup'ta mücadele eden Türk Telekom, Hapoel Shlomo'ya 67-61 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Türk Telekom Eurocup'a veda etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 23:42

Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Türk Telekom, Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Shlomo'ya 67-61 yenilerek organizasyona veda etti.

Bulgaristan'ın Samokov kasabasıyla aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Hapoel Shlomo, 20-15 önde tamamladı.

İki takımın da katı savunma uyguladığı, düşük skorlu geçen ikinci çeyrek sonunda Hapoel Shlomo, soyunma odasına 28-26 önde gitti.

Üçüncü periyodu pota altından bulduğu sayılarla 52-45 önde bitiren İsrail temsilcisi, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 67-61 kazanarak yarı finale yükseldi.

Hapoel Shlomo, Valencia Basket-U-BT Cluj-Napoca maçının galibiyle yarı finalde mücadele edecek.


Etiketler: #Türk Telekom #BKT EuroCup #Hapoel Shlomo
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