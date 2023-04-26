Türk Telekom, EuroCup'ta finalde!
Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days EuroCup yarı finalinde Ukrayna temsilcisi Prometey'i 76-74'lük skorla mağlup etti ve finale yükseldi.
Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days EuroCup yarı finalinde Ukrayna temsilcisi Prometey ile Letonya'da karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Türk Telekom, 76-74'lük skorla kazandı ve finale yükseldi.
Temsilcimiz finalde, İspanyol takımlarından Gran Canaria ile Joventut Badalona arasında yapılacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.
EuroCup'ı kazanan takım gelecek sezon doğrudan Turkish Airlines EuroLeague'de yer alacak.
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