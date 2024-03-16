Türk Telekom evinde 4 maç sonra kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Türk Telekom ağırladığı TOFAŞ'ı 87-83 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 18:58
Türk Telekom evinde 4 maç sonra kazandı
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 87-83 yendi.

Bu sonuçla dört maç sonra evinde kazanmayı başaran Türk Telekom, ligdeki 11. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise ligde 14. kez yenildi.

Salon: Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Çağlar Özkan

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 6, Wallace 26, Yiğitcan Saybir 4, Palmer 15, Enoch 15, Brown 8, Okben Ulubay 3, Troy Selim Şav, Jones 10

TOFAŞ: Winston 15, O'Brien 19, Mustafa Kurtuldum 9, Sakic, Wiley 11, Özgür Cengiz 2, Homesley 8, Tolga Geçim 17, Ege Demir 2

1. Periyot: 25-15

Devre: 45-36

3. Periyot: 67-66


Türk Telekom haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberleri Tofaş haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku!
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finalde! Fenerbahçe 0-1 Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finalde! Fenerbahçe 0-1 Union Saint-Gilloise
Mars’ta yeni keşif! Devasa yanardağ…

Mars’ta yeni keşif! Devasa yanardağ…
Armağan Çağlayan'dan 'zeytinyağı' tepkisi

Armağan Çağlayan'dan 'zeytinyağı' tepkisi
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
Yapay zekâ temelli çeviri uygulamalarıyla çevirmenlik, tercümanlık tarihe karışabilir

Yapay zekâ temelli çeviri uygulamalarıyla çevirmenlik, tercümanlık tarihe karışabilir
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor