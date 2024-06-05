Türk Telekom, Galatasaray'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti!
Türk Telekom, son olarak Galatasaray Ekmas forması giyen İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini açıkladı.
Türk Telekom, son olarak Galatasaray Ekmas forması giyen İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İsmet Akpınar yeni sezonda Ankara Basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray Ekmas takımıyla başarıyla geçiren İsmet Akpınar'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin İsmet Akpınar" ifadeleri kullanıldı.
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