Türk Telekom İtalya'dan eli boş döndü!
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'e 75-67 mağlup oldu.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'e 75-67 yenildi.
Ev sahibi takım, Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 12-10, ilk yarısını ise 30-24 önde bitirdi.
Üçüncü çeyrekte farkı 9 sayıya (55-46) yükselten Umana Reyer, karşılaşmayı da 75-67 kazandı.
Türk Telekom'da Brown'ın 18, Angola'nın 15 sayısı yenilgiyi önleyemedi.
Başkent ekibi gruptaki 4. mağlubiyetini yaşadı, Umana Reyer ise 3. galibiyetini elde etti.
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