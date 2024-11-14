Türk Telekom İtalya'dan eli boş döndü!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'e 75-67 mağlup oldu.

Türk Telekom İtalya'dan eli boş döndü!
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 10:02

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 8. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'e 75-67 yenildi.

Ev sahibi takım, Venedik kentindeki Taliercio Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 12-10, ilk yarısını ise 30-24 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte farkı 9 sayıya (55-46) yükselten Umana Reyer, karşılaşmayı da 75-67 kazandı.

Türk Telekom'da Brown'ın 18, Angola'nın 15 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Başkent ekibi gruptaki 4. mağlubiyetini yaşadı, Umana Reyer ise 3. galibiyetini elde etti.


Etiketler: #Umana Reyer #Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı #BKT Avrupa Kupası

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