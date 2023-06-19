Türk Telekom'da Nenad Canak dönemi

Basketbol Süper Ligi'nde başantrenör Erdem Can ile yolları ayıran Türk Telekom, takımın başına Sırp koç Nenad Canak'ı getirdi.

AA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:06
Türk Telekom'da Nenad Canak dönemi
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Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom'un başantrenörlüğüne Nenad Canak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Nenad Canak. Yeni sezonda kendisine ve takımımıza başarılar diliyoruz. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç" ifadeleri kullanıldı.

ERDEM CAN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Türk Telekom, yollarını ayırdığı başantrenör Erdem Can yönetiminde ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı.

Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.


Nenad Canak Türk Telekom Basketbol Süper Ligi

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