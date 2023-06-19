Türk Telekom'da Nenad Canak dönemi

Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:06

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:06

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom'un başantrenörlüğüne Nenad Canak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Nenad Canak. Yeni sezonda kendisine ve takımımıza başarılar diliyoruz. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç" ifadeleri kullanıldı.

ERDEM CAN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Türk Telekom, yollarını ayırdığı başantrenör Erdem Can yönetiminde ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı.

Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.