Türk Telekom'da Nenad Canak dönemi
Basketbol Süper Ligi'nde başantrenör Erdem Can ile yolları ayıran Türk Telekom, takımın başına Sırp koç Nenad Canak'ı getirdi.
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom'un başantrenörlüğüne Nenad Canak getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Nenad Canak. Yeni sezonda kendisine ve takımımıza başarılar diliyoruz. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç" ifadeleri kullanıldı.
ERDEM CAN İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
Türk Telekom, yollarını ayırdığı başantrenör Erdem Can yönetiminde ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı.
Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.
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