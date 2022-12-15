Türk Telekom'dan farklı galibiyet
Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda London Lions'u 102-74 mağlup etti.
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. hafta maçında Türk Telekom, İngiliz ekibi London Lions'u 102-74 yendi.
Türk Telekom, grupta 8. maçında 6. galibiyetini elde ederken, London Lions 4. yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk ekip oldu. Sert savunmasıyla Türk Telekom'un skorer isimlerini durduran London Lions, son bölümde yakaladığı 6-0'lık seriyle ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Grant ve Sestina'yla etkili olan Türk Telekom'a Koufas'la yanıt veren İngiliz temsilcisi, 16. dakikayı 31-26 önde geçti. Savunmasını sertleştirerek 8-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, 18. dakikada 34-31'lik üstünlük yakaladı ve devreyi de 40-36 önde bitirdi.
Üçüncü çeyrekte dış şutlarda etkili olan ev sahibi ekip Jones'un basketiyle 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 50-39. Türk Telekom hücumdaki temposunu koruyarak son çeyreğe 72-54 üstün girdi.
Son çeyrekte de hücumda isabet yüzdesi üst seviyede oynayan Türk Telekom, maçı 28 sayı farkla 102-74 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Denis Hadzic (Hırvatistan), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)
Türk Telekom: Grant 18, Rıdvan Öncel 6, Erkan Yılmaz 15, Sestina 20, Jones 13, Boran Güler 7, Semih Erden 2, Berk Demir 2, Taylor 6, Bouteille 13
London Lions: Nelson 9, Zubcic 9, Best 2, Dekker 20, Koufas 13, Soko 6, Soluade 4, Queelley, Sharma 2, Hruban 9
1. Periyot: 13-18
Devre: 40-36
3. Periyot: 72-54
Beş Faulle Çıkan: 31.43 Berk Demir (Türk Telekom)
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