Türk Telekom'un pivotu hedefini açıkladı... Avrupa'nın zirvesi!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:13

Güncelleme: 29.09.2023 - 12:16

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın yeni pivotu Metehan Akyel, geçen sezon final oynadıkları BKT Avrupa Kupası'nı bu sezon kazanmak istediklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona 30 Eylül Cumartesi Günü Bursaspor maçıyla başlayacak mavi-beyazlıların yeni transferi, "Geçen yılın üstüne de koymak istiyoruz. Hayalimiz Avrupa Kupası'nı kazanmak. Geçen yılki başarılar kolay olmadı, biz de üstüne katkı vererek devam etmeliyiz" dedi.

Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Metehan, "Geçen yılın başarısını sırtlamak üzerimizde ciddi bir yük ama hepimiz hedefleri olan isimler olarak buraya geldik. Böyle bir camiada olduğum için mutluyum. Hazırlık döneminde adapte olmaya çalıştık. Yerli oyuncular olarak altyapılarda milli takımlarda oynamıştık. Yabancılık çekmedik. Yabancı oyuncularımız da kaliteli ve karakterli isimler. Bir adaptasyon sorunu yaşamadık. İyi bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEF MİLLİ TAKIM

Metehan Akyel

Metehan Akyel, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda tekrar forma giymek istiyor.

Daha önce milli takımdan davet alan Metehan, "Milli takım havuzuna girdiğinizde, onun tadını aldığınızda ayrı bir gurur yaşıyorsunuz. Tabii ki milli formayı yeniden giymek istiyorum. Öncelikle takımıma faydalı olmayı sonra da milli formayı hak ederek giymeyi hedefliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.