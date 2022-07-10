Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa sunulacak
2021-2022 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek.
Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkarılacak.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın biletleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yarın satışa sunulacak. Biletler "www.passo.com.tr" adresinden ve Passolig gişelerinden temin edilebilecek.
Demir Grup Sivasspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalinde olduğu gibi bu maçta da batı ve güney tribünde yerlerini alacak. Sivasspor'a ayrılan tribünlerin biletleri Trabzonspor Passolig kart sahipleri dışında tüm takım taraftarlarına açık olacak.
Kırmızı-beyazlı takımın taraftarlarının yer alacağı bölümün bilet fiyatları batı tribün 150, güney tribün 75 lira olarak belirlendi.
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