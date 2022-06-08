Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: 'Beni çok memnun etti'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:31

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Litvanya maçı sonrası konuştu.

İlk maçtaki performanslarını devam ettirmek için ikinci maça çıktıklarını belirten Kuntz, "İlk amacımız yine kazanmak ve gol yememekti, bunu başardık. İlk maçta iyi yaptığımız şeyleri devam ettirmek istedik. Oyuncularımız için iyi bir sonuç oldu. Türk Milli Takımı 3 yeni oyuncu kazanmış oldu; Doğan, Cenk ve Eren" diye konuştu.

Her maçta takımın daha da geliştiğini belirten Kuntz, "Takım ruhunun büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyebiliriz. Kulübede olan ve daha önce 11 başlamış oyuncuların kenardaki istekleri beni çok memnun etti" sözlerini kullandı.

Kuntz, Halil Dervişoğlu'nun kadroya almasının eleştirilerine ise, "Kadroyu ilk açıkladığımızda birçok kişi 'Halil neden kadroda?' demişti. Bugün neden olduğunu göstermiştir diye umuyorum. Halil'in hiçbir zaman vazgeçmeyen bir mantalitesi var" sözlerini kullandı.

"SEBEBİ SAKATLIK DEĞİL"

Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Alman teknik direktör, "Çok tatmin edici bir akşam oldu. 4 hedefimiz vardı; maçı kazan, gol yeme, iyi olduğun şeyleri daha iyi yap ve iyi olmadığın şeyleri geliştir. Oyuncuların bizim kurduğumuz taktiğe inandığını görüyoruz. Oyuncular oynadığı oyundan keyif alıyor" dedi.

"2024 elemelerine gidilirken sürekli olarak yüksek performans gösteren bir Türk Milli Takımı hayal ediyorum" sözlerini kullanan Alman teknik direktör, rakiplerini değerlendirmeleri için gelen soruya, "Rakipler hakkında bir karşılaştırma yapmam doğru olmaz, ben kendi takımıma odaklanıyorum. Ancak suni çim ve doğal çim arasındaki fark oyununuzu etkileyebiliyor" diye cevap verdi.

Takımdaki ortam için konuşan 59 yaşındaki teknik direktör, "Teknik heyet olarak oyuncularımızın performansından memnunduk ancak memnun olduğumuz bir diğer konu tecrübeli oyuncularımızın gençlere olan desteği. Bu sayede genç oyuncularımız daha özgüvenli oynamaya başladı. Halil bazı şeyleri anlamaya başladı. Takım için oynarsa bunun ödülünü her zaman alacaktır" açıklamasını yaptı.

Kuntz, son olarak, "Bazı oyuncularımızı kadroya almama sebebimiz sakatlık değil, oyuncuların dinlenmesi gerekiyor ve bu yüzden bazı isimleri biraz olsun dinlendirmek istedik" dedi.