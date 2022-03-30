Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Robert Lewandowski kazandığı kupaları koyuyor

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:03

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Konya Büyükşehir Stadı'nda İtalya ile oynadıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MAÇI KAYBETTİK ÜZGÜNÜZ"

Maça ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Kuntz, "Burada karşılaşmayı kazandığı için İtalya'yı tebrik etmek istiyorum. Bunun yanı sıra Konya'daki taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Vermiş oldukları destek çok iyiydi. Aynı şekilde Portekiz'e gelerek bizi destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Maçı kaybettik, üzgünüz. Böylesine üst düzey maçları oynamayı istiyoruz. Böylesi karşılaşmalardan çıkarımlarımız da oluyor" diye konuştu.

"YEDİĞİMİZ GOLLER SİSTEMDEN KAYNAKLANMADI"

Kuntz, bir gazetecinin, 3'lü savunma sistemine ilişkin görüşünü sorması üzerine şöyle konuştu:

"Pas kalitesi ve topa ilk dokunuş anlamında iki karşılaşmada da bunları geliştirmemiz gerektiğini gördük. Dolayısıyla oyuncularımız neyi geliştirmeleri gerektiğini biliyorlar. Tabii bugünkü maça bakarsak ilk önceliğimiz Portekiz karşılaşmasında ağır bir başlangıç yapmıştık. Bu sefer hızlı bir başlangıç yapmak istedik, bunu da yaptık. Daha sonra pasif bir konuma geçtik. Yenen goller, beni üzdü. Biri frikikten, biri bireysel hatadan diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı. Dolayısıyla yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı. Bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük. Daha çok fırsat yarattık. Portekiz maçına nazaran ve bazı oyuncuların da böylesine üst düzey karşılaşmaları oynayabildiğini gördük."

SERDAR DURSUN'A ÖVGÜ

Türkiye'nin ikinci golünü atan Serdar Dursun'un performansına ilişkin Kuntz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Performansından memnunum. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için de mutluyum. Maçın özellikle bu şekilde gittiği dakikalarda oyuna girmesi bize katkı sağlıyor. Tek düşündüğü şey, ceza sahasının içine bir an önce girip gol atmak. Performansa dayalı olarak zaten oyuncularımızı buraya alıyoruz, seçiyoruz ve onları görüyoruz. İyi performans gösteren her arkadaşımızı buraya davet edebiliriz. Portekiz ve İtalya gibi rakiplerle oynadığınızda, oyuncuların performanslarıyla ilgili ölçme ve değerlendirmeleri yapma fırsatı buluyorsunuz. Dolayısıyla gelişme göstermek, onların düzeyine ulaşmak, bunlar yapmamız gereken şeyler."

"ANADOLU'DAKİ İSİMLERE KAPI AÇIK"

Anadolu kulüplerindeki futbolculara kapılarının açık olduğunu söyleyen Kuntz "Bizim kadromuzda Yunus Akgün, Umut Bozok, Doğukan Sinik gibi isimleri gördünüz. Anadolu kulüplerindeki oyuncularımıza kapımız açık. Başakşehir, Türkiye'nin neresi olursa olsun ben oyuncuların kalitesine bakarım" diye konuştu.

ROBERT LEWANDOWSKI ÖRNEĞİ

Türk futboluyla ilgili konuşan Kuntz, "Türk futbolunda taraftarların duygusal yanı harika. Kendi tuttukları takımın oyuncusunun milli takıma çağrılması, o camianın TFF'ye baskıları, tavsiyeleri olmuş. Bu yüzden TFF'nin beni getirdiğini düşünüyorum. Tarafsızca oyuncuları çağırmaya çalışıyoruz. Portekiz maçı öncesi sosyal medya hesabıma bir mesaj geldi, ilk 11 için tavsiye verdi. İlk 11'i açıkladım 'Aptalca bir kadro çıkardın ve futbolu bilmiyorsun' dedi. Sonrasında yorumu sildi ve 'İdare eder bir kadroydu' mesajı attı. Duygusallıkları anlıyorum. Yüz yüze konuşmak ile sosyal medyanın farkı var. Ancak bu çağda, bunlara alışmalıyız. Bazen iyi oynayan gençlerimiz oluyor, muhteşem yorumlar. 3-4 maç kötü oynuyor, yorumlar tam tersine dönüyor. Bu durum oyuncuları etkiliyor. Sosyal medyalarını kapatıyorlar. Bunları değiştiremeyiz ama oyuncularımıza yardım edebiliriz. Almanya'da oyuncularımız sosyal medyadan sürekli fotoğraf paylaşıyordu. 'Siz yediğinizi, içtiğinizi ve arabalarını koyuyorsunuz ama Robert Lewandowski kazandığı kupaları koyuyor' dedim. İşte buradaki fark da bu" dedi.