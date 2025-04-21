Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:36

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:36

Tur 8 günde 8 etapta toplam 1.153 kilometre boyunca 4 il, 33 ilçe ile 75 köy ve mahalleden geçecek. Dev organizasyon boyunca 16 tarihi ve coğrafi değerin eşliğinde yarışacak sporcular, 17 sprint, 17 tırmanış ve 8 Türkiye Güzellikleri prim kapısında puan almak için kıyasıya mücadele verecek. TUR 2025’in en zorlu parkuru ise 30 Nisan’daki Kraliçe Etabı olacak. Marmaris’ten Akyaka Kıran’a uzanan 115,4 kilometrelik etap, son 9 km’de %10 ortalama eğim ile deniz seviyesinden 908 metreye uzanan zorlu tırmanışıyla yarışın kaderini belirleyecek.

TUR 2025, yalnızca yarış heyecanıyla değil, aynı zamanda dev bir organizasyon başarısıyla da dikkat çekecek. Takım araçları, motorize polisler, güvenlik motosikletleri, hakem araçları, teknik destek ekipleri, ambulanslar, motorize 112 sağlık ekipleri ve medya araçları başta olmak üzere 250’den fazla araçtan oluşan yarış konvoyu ve helikopterler, yarış boyunca bisikletçilere eşlik edecek.

TUR süresince her etapta 52 motosikletli güvenlik ekibi ve 240 güvenlik personeli görev yapacak. Organizasyon boyunca toplam 16 bin polis ve jandarma sahada olacak. Takım, medya, hakemler, VIP konuklar, organizasyon ve parkur ekipleri, gönüllüler ve sağlık ekipleri olmak üzere 1.200’e yakın kişi etkinlikte görev alacak. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu, 200'e yakın basın mensubu yerinden takip edecek.

Türkiye Bisiklet Turu, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarında 8 gün boyunca 2 saat canlı yayınlanacak. Ayrıca 190 ülkede, 13 farklı dilde, 31 uluslararası kanalda milyonlarca izleyiciyle buluşacak. Yarış, Tour of Türkiye YouTube hesabından ve resmi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak izlenebilecek.

Tur 2025’te Lider Formalar:

Turkuaz Forma: Genel Klasman Lideri (Spor Toto)

Yeşil Forma: En İyi Sprinter (Broster Bisiklet)

Kırmızı Forma: Dağların Kralı (Türk Hava Yolları)

Beyaz Forma: Türkiye Güzellikleri Primi (TGA)