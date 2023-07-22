Para milli okçu Öznur Cüre Girdi, dünya şampiyonu oldu
Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı
Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu teknoloji beyin görüntülemede devrim yaratacak!
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- ‘Tefeci’ imamdan köylülere haciz!
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!
- Seçim çalışmalarına başladı!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Zafer Partisi’nden ‘gizli protokol’ tepkisi
- Eğitim ücretleri cep yakıyor
- Üzüm bağlarını mildiyö sardı
- Ne kadar sürecek?