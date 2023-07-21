Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda iki milli sporcu finale yükseldi

Yayınlanma: 21.07.2023 - 10:57

Güncelleme: 21.07.2023 - 10:57

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pilsen kentinde düzenlenen organizasyonda, makaralı yay kadınlar açık kategorisinde Öznur Cüre, çeyrek finalde Fransız Julie Rigault Chupin'i, yarı finalde ise Brezilyalı sporcu Jane Karla Gogel'i eledi. Ay-yıldızlı sporcu Öznur Cüre, Hint sporcu Sheetal Devi ile altın madalya için final müsabakasına çıkacak.

W1 erkekler açık kategorisinde ise Bahattin Hekimoğlu, çeyrek finalde Yiğit Caner Aydın'ı, yarı finalde ise Çin sporcusu Zhang Tianxin'i eleyerek altın madalya için finalde Avustralyalı Christopher Davis ile eşleşti.

Öznur Cüre yarın TSİ 17.30'da, Bahattin Hekimoğlu ise 23 Temmuz Pazar günü TSİ 12.50'de final müsabakasına çıkacak.

Çekya'dan 2024 Paris'e 6. kota ise Sevgi Yorulmaz'dan geldi

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları için 6. kota ise makaralı yay kadınlar açık kategorisinde milli sporcu Sevgi Yorulmaz'dan geldi.

Kategorilerinde daha önceden kota hakkını dolduran ülkelerin elenmesi sonucu 16. sırada yarışmayı tamamlayan ay-yıldızlı sporcu Sevgi Yorulmaz, 2024 Paris'e katılma hakkı elde etti.

Organizasyonda, klasik yay açık kategorisinde erkeklerde Yavuz Papağan ve Sadık Savaş, kadınlarda ise Yağmur Şengül ile makaralı yay kadınlar açık kategorisinde Öznur Cüre, W1 erkekler açık kategorisinde de Bahattin Hekimoğlu, Paris 2024'e dün kota almıştı.

Şampiyonada bugün milli sporculardan Merve Nur Eroğlu ve Sevgi Yorulmaz kota mücadelelerini sürdürecek.