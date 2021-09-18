Türkiye, Davis Cup’ta ilk güne iki galibiyetle başladı
Süper Lig'in 5'inci hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı
Enka Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup Dünya Grubu 2 Türkiye - Letonya serisinin ilk gününde A Milli Erkek Takımı, iki maçını da kazandı ve ikinci gün öncesinde avantaj elde etti.
Serinin ilk maçında dünya 671 numarası 22 yaşındaki Robert Strombachs ile karşılaşan Altuğ Çelikbilek, 2 saat 4 dakikada 6 ace kaydettiği maçı 7-6, 6-4 kazanarak millileri Letonya karşısında 1-0 öne geçirdi. İlk günün ikinci eşleşmesinde Cem İlkel ve eski dünya 10 numarası Ernests Gulbis karşı karşıya geldi. İlk servislerinden yüzde 85 ile puan çıkaran Cem İlkel, ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı. İkinci sete servis kırarak başlayan İlkel karşısında Gulbis yalnızca 11 puan alabildi. İkinci seti de 6-1 kazanan İlkel, Türkiye’yi seride 2-0 öne taşıdı.
Karşılaşmalar yarın saat 11.00’de çiftler maçıyla başlayacak. Milli takımın Letonya karşısında bir galibiyet daha alması, seriyi kazanmasına yeterli olacak. Türkiye - Letonya serisinin kazananı Dünya Grubu 1 Play-Off’larına yükselmeye hak kazanacak.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini açıkladı
- İşletme uzayınca tekne boyu da uzadı
- Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem
- Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı
- Ali Erbaş'tan 'günaydın' açıklaması
- 18 günlük eşini vuran Müslüm Aktaş'tan korkunç ifadeler
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj
- Erdoğan'a Kürtlerden kötü haber
- Koca'dan can kayıpları hakkında önemli açıklama