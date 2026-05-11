Türkiye’de binler, Wings For Life World Run’la koşamayanlar için koştu

11.05.2026 12:36:00
Cumhuriyet Spor
Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run’ın 13.’sünde Türkiye birincileri belli oldu. Koşuya Türkiye genelinde 6 binden fazla kişi kayıt olurken, İstanbul’da Kuruçeşme-Arnavutköy sahil şeridinde ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılan fiziksel koşularda kadınlar kategorisinde Nuray Bulut Göktepe, 38.70 km. koşarak en iyi dereceyi elde etti. Erkekler kategorisinde ise Canpolat Akbay, 59.95 km.’lik derecesiyle Türkiye genelinde en uzun mesafeyi kat eden isim oldu. Akbay aynı zamanda, Wings For Life World Run’ı global olarak 17. sırada noktaladı.

Dünyanın dört bir yanında heyecanla beklenen iyilik koşusunda bu yıl Red Bull sporcuları da binlerce katılımcıyla aynı anda koştu. İstanbul Kuruçeşme’de 3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen fiziksel koşuya Red Bull sporcuları Bahattin Sofuoğlu, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Yunus Emre Gültekin ve Red Bull oyuncuları İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ve Ege Arseven de katıldı. Red Bull sporcularının yanı sıra Paralimpik milli sporcular Öznur Cüre Girdi, Nil Mısır, Yiğit Can Aydın ve Merve Nur Eroğlu da omurilik felçlileri için koşuya katıldı. Milli voleybolcu Dilay Özdemir de omurilik felçlileri için koşanlar arasında yerini aldı.

Wings For Life World Run'a ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu "Wings for Life  World Run tüm dünyada aynı anda düzenlenen bir organizasyon. Şu ana kadar omurilik felçlileri için 60 milyon doların üstünde fon toplanmış. Bu gelir omurilik felcinin tedavisinin araştırılması için kullanılacak. Red Bull’a bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. Farkındalığı artıran bunun gibi organizasyonlar bizim için çok önemli. Bu yıl Wings for Life'a biz de katkı sağladık. Sporcularımız buraya katıldı. Engellilerin yanında olmak bizim en büyük görevimiz” dedi.

9.2 MİLYON EURO BAĞIŞ TOPLANDI

Tüm dünyada toplam 346 bin 527 kişinin iyilik için koştuğu Wings for Life World Run’a Türkiye’de 6 bin 833 kişi kayıt oldu. Dünya çapında toplam 9.2 milyon Euro bağış toplandı. Toplanan bağışlar, merkezi Avusturya’nın Salzburg şehrinde olan Wings for Life Omurilik Araştırma Vakfı’na aktarılacak ve omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlanmış olacak.

Wings For Life World Run’da gerçekten bir amaç için koşulduğunun altını çizen Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, “Wings for Life World Run benim için sadece bir koşu etkinliği değil; burada gerçekten bir amaç için koştuğunuzu hissediyorsunuz. Üstelik hızlı olmanız da gerekmiyor, önemli olan başlamak ve bu iyilik hareketinin bir parçası olmak. Aynı amaç için bir araya gelen insanların enerjisi de etkinliği çok özel kılıyor” ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici gücüyle gerçek bir dayanışma ortaya koyduğumuzu görmek çok heyecan verici diyen Paralimpik Milli Okçu Öznur Cüre Girdi, “Wings for Life World Run, dünyanın dört bir yanından insanların tek bir amaç için bir araya geldiği çok özel bir koşu. Benim için en büyük motivasyon, attığımız her adımın bir başkasının hayatına dokunma ihtimali. Sporun birleştirici gücüyle gerçek bir dayanışma ortaya koyduğumuzu görmek çok heyecan verici” dedi.

Wings for Life World Run 2026'nın kayıtları başladı Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run, bu yıl 13. kez koşulacak. 2014 yılından bu yana 192 farklı milletten toplam 1 milyon 870 bin 253 kişinin koştuğu etkinlikte 60,53 milyon Euro bağış toplandı. Wings For Life World Run, 10 Mayıs Pazar günü tüm dünyayla aynı anda gerçekleşecek.
Wings For Life World Run'da Red Bull sporcuları ve paralimpik sporcular iyilik için koşacak Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliği Wings for Life World Run, 10 Mayıs Pazar günü tüm dünyayla aynı anda start alacak. Bu yıl iyilik koşusuna Red Bull sporcuları Kerem Kazaz, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Yunus Emre Gültekin, Ege Arseven ve İsmail Can Yerinde'nin yanı sıra uluslararası alanda ülkemizi başarılarıyla temsil eden paralimpik sporcular Öznur Cüre Girdi, Merve Nur Eroğlu, Yiğit Caner Aydın, Nil Mısır ve Büşra Ün de katılarak omurilik felci araştırmalarına destek verecek.
Milli sporculardan Wings for Life World Run'a davet Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için düzenlenen Wings For Life World Run, 10 Mayıs'ta tüm dünyayla eş zamanlı olarak İstanbul Kuruçeşme ve İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda yapılacak.