Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Zoru mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçını Fransa ile oynayacak.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Filenin Efeleri'nin yer aldığı D Grubu maçlarına İsrail ev sahipliği yapacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:
1 Eylül Cuma:
16.00 Romanya-Türkiye
2 Eylül Cumartesi:
17.30 Türkiye-Yunanistan
4 Eylül Pazartesi:
20.00 Portekiz-Türkiye
5 Eylül Salı:
20.00 Türkiye-İsrail
KADRO
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Pasör: Arslan Ekşi, Arda Bostan
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçör: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç
Libero: Volkan Döne, Berkay Bayraktar
4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.
Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.
Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.
GRUPLAR
Şampiyonada gruplar şu şekilde:
A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre
B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna
C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda
D Grubu: TÜRKİYE, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya
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