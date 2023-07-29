Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finalde
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde, Ukrayna ile Katar'ın başkenti Doha'daki Aspire Salonunda karşılaştı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası’nın yarı finalinde Ukrayna’yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.
Filenin Efeleri, yarın saat 19.00’da finalde Katar-Şili maçının galibiyle karşılaşacak.
SALON: Aspire
TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Mirza, Mert Matiç)
UKRAYNA: Kovalov, Teryomenko, Synytsia, Plotnyskyi, Semeniuk, Tupchii, Boyko (L) (Shchurov, Kanaiev (L), Yevstratov, Kisiliuk, Shchurov, Poluian)
SETLER: 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13
SÜRE: 2 saat 8 dakika
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