Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 18:31
Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finalde
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde, Ukrayna ile Katar'ın başkenti Doha'daki Aspire Salonunda karşılaştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası’nın yarı finalinde Ukrayna’yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Filenin Efeleri, yarın saat 19.00’da finalde Katar-Şili maçının galibiyle karşılaşacak.

SALON: Aspire

TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Mirza, Mert Matiç)

UKRAYNA: Kovalov, Teryomenko, Synytsia, Plotnyskyi, Semeniuk, Tupchii, Boyko (L) (Shchurov, Kanaiev (L), Yevstratov, Kisiliuk, Shchurov, Poluian)

SETLER: 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13

SÜRE: 2 saat 8 dakika


A Milli Erkek Voleybol Takımı FIVB Challenger Kupası Filenin Efeleri voleybol

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