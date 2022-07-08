Türkiye futbol liglerinin resmi top sponsoru Puma oldu

08 Temmuz 2022 Cuma, 10:57

Türkiye Futbol Federasyonu ve global spor markası PUMA, yeni bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu.

2022/23 futbol sezonunun başlangıcıyla beraber PUMA, Türkiye futbol liglerinin resmi top sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında, bu yıl Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi sezonlarında oynanacak tüm maçların resmi futbol topu PUMA ORBITA olacak.

Üç yıl sürecek bu anlaşmayla beraber Spor Toto Süper Lig, tüm maçlarını PUMA topları ile oynayan LaLiga, Serie A, English Football League gibi dünyanın en ünlü liglerinin yanında yer alacak. Aynı şekilde bu anlaşma, PUMA'nın Türkiye futboluna olan desteğini genişleterek, markanın dünya futbolundaki liderlik pozisyonunu pekiştirecek.

Bu yıl oynanacak tüm profesyonel maçların resmi futbol topu ORBITA, üstün teknolojik özellikleri ve sadece Türkiye liglerinde kullanılan özel tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yıldız şeklindeki 12 büyük panelin bir araya gelmesiyle oluşan özel yapısı, yüzey üzerindeki dikiş sayısının azalmasına yardımcı oluyor. ORBITA'nın sahip olduğu ve en son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formu, maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi şu açıklamalarda bulundu: "TFF olarak organize ettiğimiz tüm müsabakalarda teknolojinin getirdiği bütün imkanların kullanmayı ve global dünyanın en yenilikçi firmalarıyla işbirliklerimizi arttırarak Türk futbolunun marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda, dünyanın kendi sektöründe en değerli markalarından biri olan Puma firması ile yapmış olduğumuz Top Tedariki anlaşmasını futbol kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

"Avrupa'nın en önemli liglerinin kullandığı ORBITA topları, 150 ülkede yayınlanmasını hedeflediğimiz Spor Toto Süper Lig ile birlikte, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'in yanı sıra Turkcell Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden tüm takımlar tarafından kullanılacak ve futbolumuza ayrı bir renk katacaktır.

"Bu anlaşma ile PUMA, hem Türk futboluna destek vermeye devam edecek, hem de lig ayrımı olmaksızın tüm maçlarımızın, en üstün teknolojiyle üretilen futbolcu dostu toplarla oynanmasını sağlayacaktır. Bu iş birliğimizin artarak uzun yıllar devam etmesini ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum."

PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, iş birliğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Geçtiğimiz bir buçuk yılı aşkın süredir yeni ORBITA'nın geliştirme, test edilme ve iyileştirme süreci üzerinde çalıştık ve en üst seviyede performans gösterecek bir futbol topu üretmeyi hedefledik. Yıldız şeklindeki 12 parçadan oluşan dikiş yapısı, topa ideal küre şeklini veriyor ve futbolcunun top ile daha iyi temas kurmasına yardımcı oluyor. ORBITA'yı dünyanın en mücadeleci liglerinden biri olan Süper Lig sahalarında görmekten mutluluk duyuyoruz ve ORBITA'nın pek çok unutulmaz ana eşlik etmesini umuyoruz."

PUMA ORBITA futbol topu, sahip olduğu FIFA onayıyla da sahalarda göstereceği yüksek performansın garantisini veriyor.

PUMA Hakkında

PUMA, ayakkabı, giyim ve aksesuar tasarlayan, geliştiren, satan ve pazarlayan dünyanın önde gelen Spor Markalarından biridir. 70 yılı aşkın süredir PUMA, dünyanın en hızlı sporcuları için hızlı ürünler yaratarak sporu ve kültürü durmaksızın ileriye taşımaktadır. PUMA, Futbol, Koşu ve Antrenman, Basketbol, Golf ve Motor Sporları gibi kategorilerde performans ve spordan ilham alan yaşam tarzı ürünleri sunmaktadır. Spor etkilerini sokak kültürüne ve modasına getirmek için ünlü tasarımcılar ve markalarla iş birliği yapar. PUMA Group, PUMA, Cobra Golf ve stichd markalarının sahibidir. Şirket, ürünlerini 120'den fazla ülkede dağıtır, dünya çapında 16.000'den fazla kişiyi istihdam eder ve genel merkezi Herzogenaurach / Almanya'dadır.