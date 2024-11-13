Türkiye-Galler maçını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Türkiye-Galler maçını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 19:29

UEFA'nın maç sayfasındaki açıklamaya göre, Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.


Etiketler: #A Milli Takım #türkiye #Galler #Juan Martinez Munuera
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