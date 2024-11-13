Türkiye-Galler maçını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek

Yayınlanma: 13.11.2024 - 19:29

Güncelleme: 13.11.2024 - 19:29

UEFA'nın maç sayfasındaki açıklamaya göre, Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.