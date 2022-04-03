Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu: Tarihe not düştük

03 Nisan 2022 Pazar, 22:44

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcuların elde ettiği tarihi başarıyı değerlendirdi.

Şampiyonada 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Eroğlu, "Haklı bir gurur yaşıyoruz. Bugün 17. madalyamızı aldık ve tarihe not düştük. Avrupa şampiyonalarında 16 madalyamız vardı, 17 madalyayla rekoru kırdık. İnşallah 18'e taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"Bütün rekorlar kırılmak içindir ve biz kırdık." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Çocuklar üç aydan beri kamptalar. Biz de uğraşıyoruz. Hem takımları kurduk hem de genç çocukları takıma koyduk. Burada o çocuklar savaştılar. 30 sporcumuzu öncelikle gözlerinden öpüyorum. Burada büyük Türk milletini temsil etmek yürek ister. Madalya alan 17 kişiyi tekrardan gözlerinden öpüyorum. Onlar görevlerini layıkıyla yaptılar. 10 sıklette altın madalya için güreştiğimiz ilk şampiyona. Yine 10 sıklette 7 madalya aldık, bu da ilk. Kadınların takım halinde Avrupa şampiyonluğu çok önemli ve Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Serbest takımı Avrupa ikincisi oldu. Grekoromende yine ikinci olduk, 1 maç daha alsak şampiyonduk. Bu nazarlık olsun. İnşallah bunu Dünya Güreş Şampiyonası'nda telafi edeceğiz."

Feyzullah Aktürk'ün 20 günde iki şampiyonluk yaşadığına işaret eden Eroğlu, "Başarı bir kişinin değil, hepimizin. Birbirimize inandık ve güvendik. 'İyi günde kötü günde başkanınız, eski şampiyon ağabeyiniz olarak her zaman yanınızda olacağım. Sizden tek isteğim Türk milletine yaraşır bir mücadele ortaya koyun.' dedim. Ülkemiz yeni şampiyon gençler kazandı. 106. Avrupa şampiyonluğu oldu. Bu çocuklar tarihe geçtiler. Türk sporuna isimlerini altın harflerle yazdırdılar." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, sırada Dünya Şampiyonası'nın olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası birinci durak, bundan sonra Dünya Şampiyonası var. Oradan sonra 2024 Paris Olimpiyatları var. Madalya töreninden önce Dünya Güreş Birliği başkanıyla birlikteydik. 'Nereden buldun bu gençleri.' dedi. Başarma azmi olan gençler. Bütün salon bizim çocukları konuşuyor. 1-1 yendiğimiz maç yok. Bütün oyunları sayı ve teknik üstünlükle kazandık. Sporda sonlar değil, sonuçlar var. Biz çalışırsak bu iş böyle devam eder. 'Onlara her zaman potansiyelinizi ortaya koyun ve savaşın.' dedim. Ben tekrar sizin aracılığınızla çocuklara teşekkür ediyorum. Türk medyasına ve basınına teşekkür ediyorum, aramızda köprü oldunuz. Bu aziz ve mübarek günde insanlar bizi izledi. Biz de onlara bir bayram hediyesi yapalım dedik. Her şey Türkiye, Türk milleti, Türk devleti ve güreşi için."