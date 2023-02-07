Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, kurtarma çalışmalarına katılıy
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, memleketi Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun, depremin merkez üssü olan memleketi Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Şeref Eroğlu'nun 12 Şubat Güreş Turnuvası için bulunduğu Kahramanmaraş'ta depreme yakalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız, depremin hemen ardından arama kurtarma, yabancı delegasyonun tahliye faaliyetlerine bizzat katılarak sürecin içerisinde yer almıştır. Elektrik kesintileri ve telefon şebekelerindeki problemler dolayısıyla yaşanan şehirdeki haberleşme sorunları sebebiyle 24 saat sonra ilk kez başkanımız ile sağlıklı bir iletişim kurulabildi. Başkanımız halen Kahramanmaraş merkez ile köyü arasında hem güreşçi evlatlarımızın hem kendi ailesinin hem de hemşehrilerinin arama kurtarma, tahliye ve koordinasyon çalışmalarına bizzat devam etmektedir."
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