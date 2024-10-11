Türkiye Hentbol Federasyonunun genel koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler oldu
Türkiye Hentbol Federasyonunda genel koordinatörlük görevi, Prof. Dr. Serdar Eler'e verildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunda genel koordinatörlük görevine Prof. Dr. Serdar Eler getirildi
Federasyondan yapılan açıklamaya göre eski milli oyuncu ve başantrenör Prof. Dr. Serdar Eler, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeliğinin yanı sıra Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Koçluk ve Metodlar Komisyonu Lektörü, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Teknik Komite Başkanı olarak görev alıyor.
Önceki genel koordinatör Zeki Pehlivan'a teşekkür edilen açıklamada, "Serdar Eler'den önce Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörlüğü görevini yürüten Dr. Zeki Pehlivan'a bugüne kadar hentbola olan hizmetlerinden ve katkılarından dolayı camiamız adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #Serdar Eler #Türkiye Hentbol Federasyonu
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