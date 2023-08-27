Türkiye ile İsviçre yeniden karşı karşıya
Türkiye ile İsviçre'nin 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) mücadele eden milli takımları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için bir kez daha karşı karşıya gelecek.
2008 Avrupa Şampiyonası’nda karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre’nin o dönemde forma giymiş milli oyuncuları bu kez depremzedeler için İsviçre’de sahaya çıkacak.
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak adına düzenlenecek yardım organizasyonunda, Türkiye ile İsviçre dostluk maçı kapsamında 9 Eylül Cumartesi günü İsviçre’de sahaya çıkacak.
GELİR DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILACAK
Fatih Terim’in önderliğinde Arda Turan, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Servet Çetin ve Hamit Altıntop gibi oyuncular karşılaşmada forma giyecek.
Karşılaşma öncesinde Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek gibi sanatçılar konser verecek. Depremzedeler için yapılacak bu organizasyonda elde edilecek gelir öncelikli olarak bölgenin futbol altyapısı ve tesislerinin yapımında kullanılacak.
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