Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda bugün İtalya ile yarı final müsabakasına çıkacak. Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı saat kaçta? Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:24
Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen "Filenin Sultanları", adını yarı finale yazdırdı.Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma,16 Temmuz Cumartesi günü (bugün) 18.30'da gerçekleşecek.

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Saat 15.00'te başlayacak diğer yarı final maçında ise Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

 


A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları italya FIVB Milletler Ligi
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