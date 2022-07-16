Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda bugün İtalya ile yarı final müsabakasına çıkacak. Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı saat kaçta? Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı hangi kanalda?
TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen "Filenin Sultanları", adını yarı finale yazdırdı.Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma,16 Temmuz Cumartesi günü (bugün) 18.30'da gerçekleşecek.
TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
Saat 15.00'te başlayacak diğer yarı final maçında ise Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek.
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