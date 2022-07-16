Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:24

TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen "Filenin Sultanları", adını yarı finale yazdırdı.Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma,16 Temmuz Cumartesi günü (bugün) 18.30'da gerçekleşecek.

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İtalya voleybol yarı final maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Saat 15.00'te başlayacak diğer yarı final maçında ise Sırbistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek.