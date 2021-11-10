Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'de başkan ve sporcular kavga etti

10 Kasım 2021 Çarşamba, 15:30

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalya Anadolu Spor Kulübü, kavga olayıyla birlikte gündeme yerleşti. Yaşanan olayların ardından iki sporcudan şikayetçi olan başkan Şenay Çaplık, karakola giderek ifade verdi.

Ajansspor’un haberine göre, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’de mücadelede eden Antalya Anadolu Spor Kulübü’nde kulüp başkanı Şenay Çaplık ile sporculardan Kübra Akçayoğlu ve Yağmur Kaygusuz arasında kavga çıktı. İddiaya göre, başkan, takımda olmasını istemediği Yağmur Kaygusuz’a “Eşyalarını topla ve buradan git” dedi ve fiziksel müdahalede bulundu. Yaşanan tartışmaya Kübra Akçayoğlu’nun da katılmasıyla birlikte olayın büyüdüğü ve karakola taşındığı belirtildi.

İfadesinde, her iki sporcunun saldırısına uğradığını belirten Çaplık, "Takımı geç kurduk. 2.5 aylık takımız. Yabancı oyuncuların oturma izninin çıkarılmasını bekliyoruz, onlara ödeme yapmadık ancak Türk oyunculara gerçek sigorta yapıyorum. Oyuncularımın bir ay maaş alacakları var. Bu böyle bilinsin. Yanlışı sevmem ve affetmem de. Sadece birisi dışında oyuncularımdan memnunum. Sorunlu olduğum oyuncum ile babamın vefatından önce (yani 6 hafta) disiplinsiz davranışlarından dolayı yolları ayırmaya karar verdim. Ama o nedense ayrılmak istemedi. Tesisleri terk etmesini istedim, ona da yanaşmadı. Antrenörüm de onun kalmasını istedi. O yüzden yaşandı tüm olaylar" dedi.

Olayla ilgili olarak konuşan Kübra Akçayoğlu, olayın çok büyümesini istemediklerini belirterek, "Başkan, şikayetini geri çekeceğini söyledi. Eğer bunu yaparsa biz de şikayetimizden vazgeçeceğiz. Elimizde darp raporu ve olay anına ait kayıtlar var, ancak konunun kapanmasını istiyoruz. 3 aydır para alamıyoruz. Zor durumdayız. Takımda huzur yok. Göçebe hayatı yaşıyoruz" sözlerine yer verdi.