Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Göztepe
Konyaspor-Galatasaray
Etiketler: #ziraat türkiye kupası #eskişehir #galatasaray #trabzonspor
Spor Haberleri
- Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu
- Juventus'ta Kenan Yıldız şoku!
- Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
- Manchester United'dan Altay Bayındır kararı!
- Altınordu'da Namet Ateş imzayı attı
- Fikret Orman'dan çok konuşulacak açıklamalar!
- Fenerbahçe ile Hull City transfer karşı karşıya!
- Jose Morais'ten Galatasaray maçı öncesi açıklama!
- Lemina'dan Boupendza paylaşımı! 'Öfkem çok büyük'
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- Yeni rapor AKP dönemini işaret etti
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- CHP birinci, yurttaş İmamoğlu’nu istiyor!
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı