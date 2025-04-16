Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi açıklandı.

Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:50

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Göztepe

Konyaspor-Galatasaray


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #eskişehir #galatasaray #trabzonspor
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