Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı

12.01.2026 12:55:00
AA
Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, 2. haftadaki 8 müsabakada görev yapacak hakemler şöyle:

14 Ocak Çarşamba:

Aliağa Futbol-Samsunspor: Melih Aldemir

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu

İstanbulspor-Trabzonspor: Burak Demirkıran

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: Turgut Doman

15 Ocak Perşembe:

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Fatih Tokail

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

