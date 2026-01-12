Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, 2. haftadaki 8 müsabakada görev yapacak hakemler şöyle:
14 Ocak Çarşamba:
Aliağa Futbol-Samsunspor: Melih Aldemir
Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu
İstanbulspor-Trabzonspor: Burak Demirkıran
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: Turgut Doman
15 Ocak Perşembe:
Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin
ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Fatih Tokail
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler
Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy